'Ganhei na loteria sem apostar', diz dono de bar 'raiz' visitado por Bruno Mars em BH Cantor americano surpreendeu fãs brasileiros ao andar pelo bairro Cachoeirinha, na região nordeste da capital mineira Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 05/11/2024 - 15h57 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h58 )

Bruno Mars tirou foto com fãs no bairro Cachoeirinha, em BH Reprodução /

Poucas horas antes do show em Belo Horizonte, o cantor americano Bruno Mars voltou a causar alvoroço na cidade. Desta vez, ele andou por bairros da região nordeste da cidade e até parou para comprar cerveja em um bar raiz.

“Ganhei na loteria sem apostar e sem valer dinheiro”, brinca o comerciante Ronaldo Teixeira de Carvalho, de 62 anos, dono do estabelecimento no bairro Cachoeirinha.

Carvalho conta que a manhã no local foi normal até às 11h20. “Os seguranças chegaram na frente e perguntaram qual cerveja eu tinha para vender. Eles escolheram uma e deram a ele. Neste momento, eu perguntei: esse é o Bruno Mars?”, detalha.

Ao falar alto o nome do artista, os vizinhos já perceberam a movimentação e correram para o local. “Ele tirou foto com todo mundo e gravou vídeo. Um vizinho meu estava com uma moto aqui e ele pediu para subir”, recorda.

Segundo o comerciante, a equipe do artista pagou a cerveja com uma nota de R$ 50 e foi informada que não havia troco, mas os clientes não se importaram. “Bruninho é uma pessoa sensacional e humana. Ele deixou todo mundo abraçá-lo. Ele é nosso segundo Michael Jackson”, brinca.

A roupa do artista também chamou atenção. Ele usava calça azul, camisa amarela e chinelo tipicamente brasileiro. Um verde e óculos modelo juliet completaram o traje.

Bruno Mars faz apresentação no estádio Mineirão, na região da Pampulha, nesta noite. No último sábado (02), ele já havia surpreendido fãs ao jantar em um bar no Lourdes, região Centro-Sul.