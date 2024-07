Minas Gerais |Do R7, com Mayara Folco, da RECORD Minas

Governo de MG cancela parcelamento de dívida de construtora Gestão Zema alega que a Andrade Gutierrez não estava pagando as parcelas da dívida de R$ 128 milhões por obra superfaturada

Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (10), o acordo de leniência com a construtora Andrade Gutierrez que tinha o objetivo de parcelar a dívida da empresa com o estado. O objetivo da negociação era ressarcir os cofres públicos em R$ 128,9 milhões por irregularidades em obras, como a construção da Cidade Administrativa, sede do Executivo Estadual.

O vice-governador, Mateus Simões (Novo) explicou que a suspensão do contrato foi motivada pela falta de pagamento. A empresa, segundo ele, quitou apenas uma parcela de R$ 5 milhões. Outras cinco estão atrasadas.

“Tentamos chegar com a empresa em um formato de pagamento porque a alegação dela era a dificuldade de cumprir o cronograma. Infelizmente, depois de um ano de negociação, continuamos quase no mesmo ponto em que as negociações foram iniciadas”, detalhou Simões.

A partir da notificação da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e da Andrade Gutierrez Investimento em Engenharia S.A, o processo de revogação do acordo deve ser concluído em até 90 dias. Com isso, o grupo não pode mais parcelar o pagamento, que deverá ser feito na íntegra, informou o vice-governador.

“Queria lembrar que as empresas assumiram o compromisso de pagamento de R$ 128 milhões a título de compensação pelos danos que foram causados em Minas Gerais por conluio e superfaturamento nas obras de construção da Cidade Administrativa”, reformou Mateus Simões.

Procurada, a Andrade Gutierrez informou que não vai se manifestar sobre a decisão.

Acordo de leniência

Descumprimento reiterado. Atrasos há um ano. Denota má fé por parte das empresas por parte do governo do estado. A tratativa previa a quitação dos R$ 128 milhões até dezembro de 2023.

Os valores referentes ao ressarcimento deveriam ir para os cofres da Codemig (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais) e para a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), que foram lesadas em obras executadas pela Andrade Gutierrez.

De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), os acordos de leniência têm como objetivo “impor compromisso e responsabilidade às pessoas jurídicas que voluntariamente se propõem a romper com o envolvimento com a prática ilícita e adotar medidas para manter suas atividades de forma ética e sustentável, em cumprimento à sua função social”.