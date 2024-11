Governo inicia consulta pública para investimentos em rodovias com verba do acordo de Mariana (MG) Obras incluem a duplicação da BR-356, trecho que liga Mariana à BR-040, além de melhorias na MG-262 e MG-329 Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 25/11/2024 - 12h02 (Atualizado em 25/11/2024 - 12h05 ) twitter

Tragédia ambiental em Mariana (MG) ocorreu em 2015 Divulgação/Ministério Público de Minas Gerais - Arquivo

Um mês após a assinatura do Novo Acordo de Mariana, o Governo de Minas Gerais deu início a uma consulta pública para viabilizar um projeto de concessão rodoviária cujo objetivo é beneficiar municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015. As obras incluem a duplicação de 67 km da BR-356, trecho que liga Mariana à BR-040, além de melhorias na MG-262 e MG-329. O projeto prevê um investimento total de R$ 5 bilhões, sendo R$ 2 bilhões provenientes do Novo Acordo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O plano de concessão, estruturado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), busca transformar as rodovias em importantes corredores logísticos, turísticos e econômicos. As intervenções contemplam implantação de faixas adicionais, acostamentos, contornos viários e passarelas, abrangendo 187,3 km e 11 municípios, como Ouro Preto, Ponte Nova e Rio Casca.

Do montante total, R$ 2,5 bilhões serão destinados a obras estruturantes, e outros R$ 2,4 bilhões para manutenção contínua das rodovias, que contarão com serviços como socorro médico e guincho leve e pesado. A consulta pública, pblicada nesta segunda-feira (25), busca incluir contribuições dos moradores dessas cidades para aprimorar o projeto. A duplicação da BR-356, inicialmente prevista para 18 anos, deve ser concluída em até cinco anos após a emissão da licença ambiental.

Novo acordo de Mariana

O Novo Acordo de Mariana visa reparar danos causados pelo rompimento da barragem que destruiu vidas, ecossistemas e comunidades. O acordo prevê um total de R$ 170 bilhões em reparações, com R$ 132 bilhões em novos recursos para ações de saúde, saneamento básico, recuperação ambiental e retomada econômica.