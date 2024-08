Governo se prepara para tornar congados e reinados patrimônios culturais imateriais de MG A celebração acontece durante o 1º festival Cozinha das Afromineiridades, no Palácio da Liberdade, com diversas atividades culturais e gastronômicas. Minas Gerais|Do R7 31/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h13 ) ‌



Reprodução / Record Minas

Minas Gerais celebrará suas raízes afromineiras com o festival Cozinha das Afromineiridades: Congados e Reinados, realizado nesta sexta-feira (02/08) e sábado (03/08), em Belo Horizonte. Organizado pelo Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (LEPHA-MG), o evento acontecerá no Palácio da Liberdade e contará com entrada gratuita.

O festival incluirá bate-papos, cortejos, cozinha viva, oficinas e apresentações culturais. Na manhã de sábado, durante a reunião do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP), será apresentado o dossiê sobre congados e reinados, que será votado para reconhecimento dessas expressões como Patrimônio Cultural do estado.

Nathalia Larsen, subsecretária de Cultura de Minas Gerais, destaca a importância dos editais voltados para as culturas tradicionais e populares do estado, que somam aproximadamente R$4 milhões. Entre os editais, o Prêmio Rainha Conga, destinado exclusivamente às mulheres, e o Prêmio Afromineiridades, voltado para todos os detentores do patrimônio imaterial.

“Estamos muito felizes com esse anúncio, estamos trazendo algo muito importante que é o reconhecimento tanto das mulheres quanto da expressão cultural”, comenta Nathalia Larsen.

João Paulo Martins, presidente do LEPHA-MG, enfatiza que os Congados e Reinados são um patrimônio que representa o estado nas manifestações populares. “O povo negro que chegou aqui construindo Minas Gerais nesses 300 anos não estava aqui só erguendo pedras, mas também dotando de cores, de movimento essa mineiridade que nós, hoje, podemos tanto celebrar e nos orgulhamos tanto”.

Rainha Belinha, Rainha Conga de Minas Gerais, fala sobre a importância do reconhecimento da cultura dos congados e reinados: “Tudo isso nos faz muito felizes. Estamos colhendo os frutos que os nossos tatas plantaram. Minha vó foi raiz, minha mãe foi tronco e eu sou fruto, e fruto semeia. É um reconhecimento maravilhoso pelo que nossos tatas fizeram na construção de Belo Horizonte e de Minas Gerais”.

A programação do festival promete celebrar a rica herança afromineira, destacando a importância histórica, social e cultural das tradições de congados e reinados.