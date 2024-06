Grupo que promove rede internacional de pensadores ganha nova sede em BH Veja a programação de celebração dos 30 anos do Núcleo de Integração das Ciências, representante exclusivo do Instituto Gandhi e da Gaiasoft no Brasil

Neste mês de junho, o Instituto Núcleo de Integração das Ciências (NIC) celebra suas três décadas de existência com a inauguração de sua nova sede em Belo Horizonte, localizada no bairro Mangabeiras. O novo espaço, composto por sete andares, abrigará atividades formativas, a administração da instituição e os Espaços Gandhi e Gaiasoft, dedicados a instituições parceiras.

A inauguração será marcada por um evento especial nos dias 21 e 22 de junho, apresentando a Metodologia NIC de Transformação Territorial Integrada e seus temas principais, como a promoção da longevidade e bem-estar. O evento contará com a presença de pesquisadores e lideranças estrangeiras, incluindo Lynnea Bylund, presidente do GWEI (EUA); Morel Fourman, fundador da Gaiasoft (Inglaterra); Michael Tellinger, fundador do movimento Ubuntu (África do Sul); e os empresários sociais indianos Rajat Handa e Kavish Saluja.

Lynnea Bylund ressaltou a importância da parceria entre o NIC e o GWEI, destacando a contribuição do Instituto para trazer Arun Gandhi ao Brasil em 2012 e fortalecer a relação entre as instituições.

A programação do evento começa na sexta-feira (21/6) com a palestra “A Era Integrativa”, que contextualiza o conceito e sua importância na Revolução Industrial 5.0. Além disso, haverá uma apresentação dos projetos do NIC e uma solenidade com a participação de autoridades, parceiros e imprensa. No sábado (22/6), a programação inclui painéis temáticos, como “Longevidade, Saúde e Bem-Viver”, que discutirão a importância da indústria da longevidade e a qualidade de vida. Também será apresentado o “Projeto Igarassu: Patrimônio Natural da Humanidade”, que visa promover a transformação da cidade pernambucana com foco no turismo do bem-viver.

No mesmo dia, será anunciada a campanha mundial “Love in Action”, do Instituto Gandhi, desenvolvida em parceria com o NIC e programada para ser executada globalmente em 2025. O evento encerrará com a première brasileira do documentário “O Legado de Gandhi” (Ahimsa Gandhi: The Power of the Powerless), seguida de um bate-papo com o diretor indiano Ramesh Sharma. O filme explora a influência da filosofia de não-violência de Mahatma Gandhi em movimentos históricos, como a liderança de Martin Luther King Jr. no Movimento dos Direitos Civis Americanos e a luta Anti-Apartheid de Nelson Mandela na África do Sul.

Para participar da programação de inauguração da nova sede do NIC, é possível adquirir entradas pelo site www.institutonic.org, com diferentes pacotes disponíveis para participação presencial ou acesso à transmissão online das atividades.