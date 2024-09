Há 145 dias sem chuvas, BH deve fechar setembro ainda com estiagem Neste ano, um comportamento atípico das frentes frias contribuiu para um longo período sem chuvas na capital mineira Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



Nos últimos dias, os moradores da cidade têm enfrentado dias quentes e secos, além da ocorrência de incêndios em diversos pontos da capital Foto/R7

Belo Horizonte completou, nesta terça-feira (10), 145 dias sem chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação não deve mudar no mês de setembro. A previsão é que os dias quentes e secos permaneçam no 9º mês do ano e que as chuvas cheguem apenas em outubro.

A última chuva registrada na capital mineira foi no dia 19 de abril, quase quatro meses atrás. Nos últimos dias, os moradores da cidade têm enfrentado dias quentes e secos, além da ocorrência de incêndios em diversos pontos da capital. “A previsão, pelo menos nesse mês de setembro, é de tempo seco e temperaturas ainda elevadas, na casa dos 31ºC e umidade baixa em torno de 20%, 15%”, explicou o meteorologista Claudemir Azevedo.

Apesar do clima seco e quente ser característico do mês de setembro, o meteorologista ressalta que a quantidade de dias sem chuva piora a situação. “Esse ano, o que chama a atenção são os dias consecutivos com a ausência de chuva. Essa sequência intensifica esse quadro de baixos índices de umidade relativa do ar”, disse Azevedo.

O meteorologista explica ainda que, apesar de ser um período historicamente seco, normalmente há ocorrências de chuvas neste período. Neste ano, um comportamento atípico das frentes frias contribuiu para um longo período sem chuvas. “Normalmente, há a passagem de alguma frente fria e ocorre alguma chuva ou um aumento de umidade também, mas esse ano especialmente as frentes frias têm ficado mais ao litoral paulista e consequentemente a massa de ar seco dificulta a chegada das frentes frias. Com isso, temos um período muito longo de ausência de chuvas e baixas de umidade relativa do ar na capital mineira”, concluiu.

A maior temperatura registrada em Belo Horizonte em 2024, até o momento, foi 35,4ºC. A previsão, para esta semana em Minas Gerais, é de tempo quente e muito seco em grande parte do estado. O tempo permanece firme e com umidade relativa do ar “em alerta” em várias cidades do estado com potencial alto para queimadas. A visibilidade pode ficar comprometida com céu mais esbranquiçado por causa da fumaça que ainda encobre todo o país.

Nesta segunda-feira (09), a temperatura em Belo Horizonte pode chegar aos 27ºC. Na terça (10), a máxima chega a 28ºC. Na quarta (11), a máxima será de 29ºC e a semana vai terminar com calor de 30ºC.