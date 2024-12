Homem é decapitado em MG e polícia investiga ligação do crime com PCC e Comando Vermelho Primeiras informações apontam que o crime teria sido cometido para enviar uma mensagem ao líder do PCC em Mariana, a 110 km de BH Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7, com Gledson Leão, da Record Minas 08/12/2024 - 12h11 (Atualizado em 08/12/2024 - 12h12 ) twitter

Criminoso, considerado de alta periculosidade, é procurado por homicídio e está foragido

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um crime bárbaro que pode ter ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) em Mariana, a 110 km de Belo Horizonte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um criminoso arrancando a cabeça de um homem com uma faca. As imagens têm causado comoção e pânico na região.

As primeiras informações apontam que o crime, teria sido cometido como forma de enviar uma mensagem ao líder do PCC no município. O autor do assassinato, segundo informações preliminares, seria ligado ao CV, o que aponta para uma possível motivação ligada à disputa entre facções criminosas.

Apesar da gravidade do caso, a Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre as motivações do crime. A instituição tomou conhecimento dos vídeos na última quinta-feira (05) e iniciou as investigações imediatamente. A vítima foi identificada, mas o corpo permanece desaparecido.

O criminoso, considerado de alta periculosidade, é procurado por homicídio e possui um mandado de prisão em aberto por outro crime. As equipes da PCMG estão mobilizadas para localizar e prender o homem, que está foragido.