Homem é encontrado morto em escadaria durante incêndio, em Governador Valadares Corpo apresentava perfurações no pescoço e peito; causas do fogo e do homicídio ainda são investigadas. Minas Gerais|Rosildo Mendes / Record Minas 18/04/2025 - 12h32 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de um homem, de 59 anos, foi encontrado na escadaria externa de um barracão atingido por um incêndio no bairro Palmeiras, em Governador Valadares, Leste de Minas Gerais, nesta sexta-feira (18). A vítima, com a cabeça voltada para baixo, apresentava sinais de perfurações causadas por um instrumento cortante no pescoço e no peito, indicando possível homicídio. A principal suspeita do crime é a enteada do irmão da vítima, que ainda teria incendiado o imóvel antes de fugir.

Homem é encontrado morto com sinais de violência em escadaria durante incêndio em Governador Valadares

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o imóvel, um barracão com dois cômodos, estava situado em um beco de difícil acesso, a cerca de 30 metros acima da via pública. A entrada até o local era possível apenas por uma escadaria estreita, inviabilizando o uso de viaturas.

Os bombeiros, ao chegar, montaram uma linha direta com mangueiras e desligaram o fornecimento de energia elétrica como medida de segurança antes de iniciar o combate às chamas, que se concentravam no quarto da residência. O incêndio destruiu completamente o telhado do quarto e parte da cozinha, além de objetos pessoais, móveis e roupas.

Enquanto trabalhavam no local, os bombeiros foram informados por moradores que haviam retirado a vítima do interior do imóvel antes da chegada do socorro. O corpo foi encontrado na escadaria externa. Uma equipe do SAMU confirmou o óbito no local.

‌



A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia técnica da Polícia Civil. Até o momento a suspeita ainda não foi localizada e presa.