Homem é morto a tijoladas e pauladas pelo "tribunal do crime" em BH; dois suspeitos são presos Vítima, que era um dos responsável pela venda das drogas, estaria perdendo dinheiro e material do tráfico e decidiram matá-lo Minas Gerais|Do R7, com Andrea Silva, da Record Minas 08/12/2024 - 13h13 (Atualizado em 08/12/2024 - 13h15 )

Corpo da vítima foi encontrado no Beco São Cristóvão, no bairro Primeiro de Maio, com bastante ferimentos Reprodução/Google Street View

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (8) dois homens, um deles usando tornozeleira, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha do tráfico de drogas do bairro Primeiro de Maio, na região norte de Belo Horizonte, que teria assassinado um dos comparsas durante uma sessão de tortura durante a madrugada.

O corpo da vítima foi encontrado no Beco São Cristóvão com bastante ferimentos. A morte teria ocorrido por decisão do “tribunal do crime”. A vítima, que era um dos responsável pela venda das drogas, estaria perdendo dinheiro e material do tráfico e decidiram matá-lo.

Segundo o Sargento Magalhães, do 13º Batalhão da Polícia Militar, por volta das 5h, por meio de denúncia anônima, eles foram até o beco checar a informação de que um homem tinha sido morto no local. Ao chegarem no local, encontraram a vítima já sem vida e um rastro de sangue que levava a um dos barracões que seria de uso da organização criminosa.

“Neste barracão, encontramos uma poça de sangue, indicando onde a vítima passou a madrugada sendo espancada com chutes, socos, tijoladas e pauladas até a morte. Em outro barracão, encontramos um dos suspeitos responsável pelo crime”, conta Magalhães.

Ainda segundo o Sargento, o segundo envolvido no crime foi preso no bairro São Gabriel, na Região Nordeste da cidade.