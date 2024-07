Homem é preso após comprar 20 notas falsas de R$ 50 pela Internet Caso foi monitorado pela Polícia Federal, que realizou o flagrante em Montes Claros, no Norte de Minas, a 425 KM de Belo Horizonte Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos 30/07/2024 - 22h10 (Atualizado em 30/07/2024 - 22h10 ) ‌



PF monitorou a entrega da encomenda com as 20 cédulas falsas de R$ 50

Um rapaz de 23 anos foi preso nesta terça-feira (30) com 20 cédulas falsas de R$50, em Montes Claros, no Norte de Minas, a 425 KM de Belo Horizonte. A informação é da Polícia Federal (PF) e da conta que as notas foram entregues na casa do suspeito, por meio de uma encomenda dos Correios.

Os agentes monitoraram o serviço postal e esperaram para fazer o flagrante assim que a entrega fosse concluída. Segundo a PF, não foi o primeiro flagrante dessa natureza na cidade.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros e responderá pelo crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a até 12 anos de reclusão.

“Tem sido recorrente na Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros a prisão em flagrante de pessoas que adquiriram cédulas falsas por meio dos serviços postais dos Correios”, informou a PF, dando conta ainda que muitas pessoas estão sendo induzidas em redes sociais a comprar notas falsas por preços atraentes.

“A PF tem desenvolvido trabalhos juntamente com outros órgãos públicos para identificar os autores e combater esse tipo de delito”, completou Polícia Federal.