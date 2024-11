Homem é preso após confessar ter estuprado e matado tia na Grande BH Após cometer o crime, ele ainda roubou o botijão de gás da vítima e vendeu por R$90 Minas Gerais|Do R7, com Gabrielle Assis, da Record Minas 24/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 24/11/2024 - 14h17 ) twitter

Familiares contaram que o sobrinho é usuário de drogas e já teria tentado violentá-la em outra ocasião Reprodução/Redes Sociais

Um homem, de 22 anos, foi preso por suspeita de matar a própria tia, de 47 anos, no bairro Novo Horizonte, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte neste sábado (23). Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima estavam tentando falar com ela durante o dia, mas não conseguiram. Eles, então, arrombaram a porta da casa dela e acharam a mulher morta, enrolada em um lençol e com marcas de sangue.

Os familiares chamaram a PM e contaram que o sobrinho da mulher é usuário de drogas e já teria tentado violentá-la em outra ocasião. Os militares, então, fizeram uma busca e encontraram o suspeito na cidade de Mario Campos, também na região metropolitana da capital mineira.

O autor contou para a polícia que a tia dele tinha o chamado para beber na casa dela na quinta-feira (21). Eles e outros familiares ficaram lá e, em determinado momento, a mulher teria falado que o sobrinho tinha estuprado ela. Porém, a família duvidou. Ainda segundo o suspeito, no dia seguinte a mulher o convidou para beber novamente e ele a questionou sobre a acusação de estupro. Foi então que, na madrugada do dia 23, os dois teriam brigado.

O homem afirmou aos militares que sufocou a mulher com um pano, amarrou ela e a estuprou. Depois, ele enrolou o corpo em um lençol e teria tentado levar para outro lugar, mas não conseguiu. Ele contou que, após o crime, pegou um botijão de gás da casa da tia e vendeu por R$90. Ele foi localizado por moradores de Mário Campos, que o agrediram.

Segundo o Boletim de Ocorrência, quando a PM encontrou o suspeito, depois das buscas, ele estava machucado. O homem, então, foi levado para o Hospital Municipal de Ibirité e, em seguida, foi preso.