Homem furta ônibus, bate em van e causa acidente com morte na Grande BH Batida aconteceu na BR-040, em Nova Lima, após duas horas e meia de perseguição policial Minas Gerais|Antonio Paulo, da Record Minas 16/10/2024 - 13h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista de um dos veículos envolvido na batida morreu Reprodução/Record Minas

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (16), depois de provocar um grave acidente, que terminou na morte do motorista de um carro, na BR-040 na altura do bairro Alphaville, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou quando dois criminosos invadiram um ônibus coletivo que estava estacionado na garagem de uma viação. O ônibus foi furtado e levado pelos criminosos. Ele tinha rastreador, o que foi possível monitorar o trajeto da dupla. O crime aconteceu às 10h58 da manhã.

Duas horas e meia depois, após intensa perseguição, o criminoso que dirigia o ônibus, em fuga, perdeu o controle do veículo e bateu de frente contra uma van.

Com o impacto, a van foi arremessada e acabou atingindo em cheio um carro de passeio.

‌



De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma pessoa que estava no carro de passeio morreu. Outra ficou gravemente ferida e foi levada, com urgência, para o Hospital João Vinte e Três.

Na van havia duas pessoas. Elas saíram ilesas com o acidente. O suspeito que dirigia o ônibus furtado não teve ferimentos. O trânsito no local é intenso devido ao bloqueio de vias causado pelo acidente.