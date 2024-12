Homem morre após queda de elevador no prédio da Justiça Federal em BH Informações iniciais são de que a vítima é um técnico de manutenção que estava dentro do elevador no momento da queda Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 e Núbia Roberto, da Record Minas 02/12/2024 - 11h16 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h47 ) twitter

A Perícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados para o local. Reprodução/Google Street View

Um homem morreu após um elevador cair do décimo andar no prédio do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, na manhã desta segunda-feira (02), no bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O Tribunal informou que a vítima é o técnico de manutenção Aldemir Rodrigues de Souza, que estava dentro do elevador realizando uma manutenção regular no momento da queda. O elevador despencou do 17º andar até o fosso. O técnico morreu na hora.

Ainda segundo o Tribunal, a empresa para a qual o técnico trabalhava realizava um trabalhando de modernização dos elevadores da unidade, sendo que em três elevadores o processo estava concluído, faltando apenas o que caiu. O Tribunal disse também que a manutenção técnica dos elevadores é “mantida rigorosamente em dia” e também manifestou solidariedade à família de Aldemir.

O TRF6 determinou que todos os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários que trabalham no prédio, permaneçam em teletrabalho pelo período de uma semana, como medida de segurança

A Perícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados para o local.

Veja a nota na íntegra do Tribunal:

“Na manhã do dia 2 de dezembro, por volta das 10 horas, o técnico Aldemir Rodrigues de Souza, da empresa Reformar Elevadores sofreu um acidente fatal enquanto realizava a manutenção regular de um dos elevadores do Edifício Oscar Dias Corrêa, um dos prédios do TRF6, localizado na Rua Santos Barreto, 161, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. O elevador central despencou da casa de força, situada no 17º andar, até o fosso, resultando em morte instantânea do técnico.

A empresa Reformar Elevadores, responsável pela manutenção técnica dos equipamentos, vinha realizando um trabalhando de modernização dos mesmos, sendo que em 03 elevadores o processo estava concluído, faltando apenas o que caiu.

O Tribunal esclarece que a manutenção técnica dos elevadores é mantida rigorosamente em dia. Além disso, manifesta solidariedade à família de Aldemir e está prestando todo o apoio necessário.

Como medida de segurança, o TRF6 determinou que todos os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários que trabalham no prédio, permaneçam em teletrabalho pelo período de uma semana.”