Homem que confessou a morte da ex em áudio planejou o crime, diz polícia de MG Daiana Oliveira, de 37 anos, foi morta a caminho trabalho, dias após terminar o relacionamento; suspeito disse ter agido em momento de raiva Minas Gerais|Do R7 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Márcio enviou áudio ameaçando matá-la dias antes de cometer o crime; após cometê-lo, enviou áudio para a filha confessando Reprodução/Record Minas

A Polícia Civil acredita que o homem que matou a ex com golpes de faca, na manhã de terça-feira (20), agiu premeditadamente. Márcio Ribeiro de Souza, de 41 anos, foi preso horas depois, na casa de um tio, em Contagem. Segundo a polícia, logo após matar a ex, ele fugiu com a ajuda de um irmão. Daiana Ribeiro de Almeida Oliveira, de 37 anos, foi morta a caminho trabalho, dias após terminar o relacionamento. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-marido da vítima, entrando na padaria onde ela trabalhava, momentos antes.

Uma das irmãs do autor do crime contou para a RECORD Minas que a vítima vivia um relacionamento abusivo e que ela mesma havia aconselhado a cunhada a terminar na relação, mas Márcio ficou inconformado e passou a ameaçar a ex. Para o delegado Marcos Vinícius Rios, está claro que o crime foi premeditado. “Não foi momento de raiva, de ímpeto. Foi algo planejado. Ele já tinha feito promessas de morte para ela. Ele se preparou”, contou.

Segundo o delegado, durante depoimento, Márcio tentou se justificar, dizendo que agiu em um momento de raiva. Versão que a Polícia Civil não acredita. “Na própria oitiva, ele verbaliza uma coisa, mas expressa outra. Dá para ver que ele está bem tranquilo com o que aconteceu. Parece que internamente ele entende-se justificado pelo que ele fez. Pior do que planejado, na cabeça dele, parece que ele acredita que teve razão”, disse o delegado.

Márcio e Diana estavam juntos há 21 anos e tinham três filhos. Um deles chegou a ver a mãe morta na rua. O corpo de Diana foi enterrado nesta quarta-feira (21). Márcio foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado a uma unidade prisional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5