Idosa morre após marquise desabar e cair em cima dela em Vespasiano (MG) Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência; o esposo da mulher passou mal e precisou ser levado para o hospital Minas Gerais|Núbia Roberto, da RECORD MINAS 06/12/2024 - 07h51 (Atualizado em 06/12/2024 - 08h08 )

Mulher chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos Regiane Moreira/RECORD MINAS

Luzia de Castro Lopes, de 78 anos, caminhava pela calçada quando aconteceu o acidente. Com o peso da estrutura de concreto, ela morreu na hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, fato aconteceu por volta de 18h20 dessa quinta-feira (5), no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, sete viaturas dos bombeiros foram acionadas, além de uma equipe do SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

Quando os militares chegaram, a mulher já tinha sido retirada dos escombros. Ao que tudo indica, a queda da marquise não tem relação com o período chuvoso, mas o caso será investigado pela Polícia Civil. Para os trabalhos periciais foi necessária a retirada de parte da marquise que não caiu. Após os trabalhos da perícia, o corpo de Luzia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Defesa Civil acompanhou os trabalhos.

