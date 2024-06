Alto contraste

A+

A-

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (11), no bairro Lourdes (Foto/Vinícius Rangel/Record Minas/11.06.2024)

Uma idosa morreu após ser atropelada pelo próprio carro na rua Aimorés, no bairro Lourdes, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (11).

Segundo testemunhas, que estavam no local, a senhora, de 75 anos, tirou o carro da garagem e desceu para pegar pertences no porta- malas do veículo, mas não acionou o freio de mão. O carro, então, desceu e passou por cima da idosa, que morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros está no local.