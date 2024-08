Idoso morre após pular de segundo andar de prédio para fugir de incêndio em BH Mulher que estava com o idoso também tentou pular do prédio, mas os bombeiros conseguiram retirá-la por meio de uma escada Minas Gerais|Gabrielle Assis, da Record Minas 04/08/2024 - 13h09 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h09 ) ‌



Samu chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas o óbito foi constatado no local Reprodução/Record Minas

Um idoso, de 71 anos, morreu após pular do segundo andar de um prédio em chamas, na rua Araguari, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, na noite desse sábado (03).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso estava com uma mulher no apartamento no momento do incêndio. Ela disse aos militares que alguém bateu na porta do imóvel e o idoso viu que havia labaredas saindo do corredor. Ele teria se desesperado, pulado da janela, batido na fiação elétrica e caído no chão. Com a queda, o idoso bateu a cabeça e morreu. O Samu chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas o óbito foi constatado no local.

Ainda segundo a PM, a mulher que estava com o idoso também tentou pular do prédio, mas os bombeiros conseguiram retirá-la por meio de uma escada. Ela foi atendida pelo Samu e levada para o hospital. Uma testemunha contou aos policiais que teria visto um homem não identificado, vestindo uma camisa vermelha e bermuda, arremessando um objeto, que parecia ser uma pedra, em direção ao segundo andar do prédio.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros ainda na noite de sábado. Segundo a PM, uma loja perto do local, tem câmeras de segurança que podem ter filmado a ação do suspeito.