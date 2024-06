Incêndio consome galpão em Contagem (MG) Fogo ocorreu no antigo centro de distribuição de varejista; não há informações sobre vítimas ou a causa do incêndio

Fogo atingiu um galpão na tarde deste domingo (Rosildo Mendes Santos)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na Rua Joaima, 180, na Chácara Cotia, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na tarde deste domingo (2). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu no antigo Centro de Distribuição Ricardo Eletro.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo o fogo. As chamas são intensas e geram grande quantidade de fumaça. Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa do incêndio.