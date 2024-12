Incêndio em Montes Claros deixa três feridos e destrói residência O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para combater as chamas, que destruíram completamente uma das casas e causaram danos à residência vizinha Minas Gerais|Rosildo Mendes- Record TV 08/12/2024 - 16h51 (Atualizado em 08/12/2024 - 16h51 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência no bairro Dr. João Alves, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, neste domingo (8). Três pessoas ficaram feridas após inalarem fumaça, incluindo um homem que entrou no imóvel em chamas para salvar a mãe e a filha.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater as chamas, que destruíram completamente uma das casas e causaram danos na residência vizinha Corpo de Bombeiros/Divulgação

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com uma grande quantidade de fumaça e chamas altas que consumiam toda a edificação. Uma das vítimas, uma mulher, foi encontrada deitada na garagem de outra residência. No total, três pessoas precisaram de atendimento após inalarem fumaça: duas mulheres e um homem, este último responsável por resgatar mãe e filha que estavam dentro do imóvel.



A primeira ação das equipes de resgate foi prestar os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico pelo SAMU. No combate às chamas, os bombeiros, devidamente equipados e utilizando técnicas de salvamento e combate a incêndio, conseguiram debelar o fogo. A operação durou cerca de uma hora e consumiu aproximadamente 3.000 litros de água. As estruturas da residência e do imóvel vizinho ficaram comprometidas.