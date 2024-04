Incêndio toma conta de casa na região Norte de Belo Horizonte Bombeiros informaram que as chamas se alastraram rapidamente; dois moradores conseguiram escapar do imóvel sem ferimentos

Chamas altas e explosão assustaram moradores Chamas altas e explosão assustaram moradores (Divulgação/Redes Sociais)

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma casa, por volta de 21h30 desta quinta-feira (4), no bairro Tupi B, na região Norte de Belo Horizonte. Pelo menos dois moradores estavam no imóvel e conseguiram escapar sem ferimentos.

Ao todo, quatro viaturas dos bombeiros foram enviadas ao imóvel, que guardava grande quantidade de material inflamável, principalmente, madeira. A Polícia Militar deu apoio na ocorrência, isolando a rua onde fica o imóvel.

As chamas ficaram altas, com mais de oito metros, seguidas por muita fumaça, conforme imagens de moradores enviadas ao jornalismo da Record. Moradores vizinhos contaram ter ouvido uma explosão forte. Ao que tudo indica, de um botijão de gás. Até a publicação desta reportagem os bombeiros combatiam as chamas, sem ainda determinar as causas do incêndio.