Incêndios assustam moradores na região metropolitana de BH Em Ribeirão das Neves, fogo em galpão chegou perto de casas; em Nova Lima, chamas em mata colocaram prédios em risco Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos 01/09/2024 - 19h16 (Atualizado em 01/09/2024 - 19h39 ) ‌



Em Ribeirão das Neves, chamas se alastraram rapidamente por conta de plástico, mato seco e isopor

Um incêndio que teria começado em um lote vago se alastrou para um galpão e colocou duas casas em risco, por volta de 13h30 deste domingo (1), no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar dos danos, não houve vítimas.

As informações são dos bombeiros e dão conta que o fogo se propagou por conta da mistura de plástico, isopor e mato seco que havia no lote. O terreno seria de uma empresa, que também teve o galpão danificado. As chamas chegaram aos muros de duas residências, mas não passou para os imóveis. Moradores saíram de casa até que a situação fosse controlada.

As chamas chegaram a oito metros de altura e a fumaça preta cobriu o céu da região. A rede elétrica também foi danificada e deixou 86 moradias sem energia. Técnicos da Cemig foram acionados ao local e devem fazer os reparos ainda nesta noite.

Ao todo, três viaturas foram enviadas ao local, incluindo um caminhão com 25 mil litros de água. Depois de quase duas horas, os militares conseguiram eliminar o fogo. As causas do incêndio não foram reveladas, porém, como o lote onde o fogo começou não é cercado de muro, apenas de cerca, existe a suspeita de que tenha sido um ato criminoso.

Nova Lima

Um incêndio também destruiu uma área de mata na região do Vale do Sereno, em Nova Lima, na Grande BH. O local é de difícil acesso. Os bombeiros foram acionados ao local por volta de 12h e até às 18h haviam gasto quase oito mil litros de água, além de abafadores, para combater as chamas. A área pertence a uma fazenda, nas imediações de prédios residenciais, que ficaram em risco.

Foram quase 80 ligações para os bombeiros com pedidos de socorro de moradores. Até a publicação desta reportagem a área destruída era de quase 20 mil metros quadrados.

No Vale do Sereno, em Nova Lima, fogo provocou um rastro de destruição





