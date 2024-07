Instituições públicas destacam cuidados para identificar fake news nas eleições 2024 Órgãos estão preocupados com notícias falsas e conteúdos alterados digitalmente; informações podem prejudicar o processo eleitoral Minas Gerais|Conteúdo Patrocinado 18/07/2024 - 08h52 (Atualizado em 18/07/2024 - 08h52 ) ‌



Órgãos estão preocupados com notícias falsas e conteúdos alterados digitalmente Divulgação/Câmara Municipal de BH

Com a proximidade das eleições de 2024, cresce a preocupação com notícias falsas e conteúdos alterados digitalmente, que possam prejudicar a integridade do processo eleitoral. Neste ano, serão eleitos prefeitos e vereadores em todo país. Instituições públicas, como a Câmara Municipal de Belo Horizonte e o TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais), alertam os cuidados que precisam ser adotados para identificar fake news neste período.

“A desinformação pode ser utilizada como arma para inflamar discursos de ódio e disseminar pânico entre a população, colocando em risco a democracia do nosso país”, alerta o TRE-MG.

Pensando nisso, é preciso cumprir algumas etapas para certificar a credibilidade das informações, contribuindo para que o processo eleitoral aconteça da forma mais justa e transparente possível. Entre elas, verificar a fonte da notícia, a data e o contexto, além da atenção à escrita da reportagem.

Essas etapas são importantes para assegurar a veracidade das informações. Jornais renomados, agências de notícias e sites oficiais são fontes confiáveis. Por isso, é bom suspeitar de informações anônimas, sites desconhecidos ou com a aparência duvidosa.

Além disso, é recomendado também utilizar sites e plataformas especializadas na checagem de notícias. Esse é um dos passos adotados inclusive pelo TRE, com a página Fato ou Boato, para o combate às notícias falsas.

Além das características destacadas pelo TRE-MG, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aponta outros pontos que precisam ser observados na notícia, como a grafia, títulos apelativos e fontes ouvidas na matéria. “Em temas complexos, como política e saúde, confiar na opinião de especialistas pode fazer a diferença. Pesquisadores e profissionais de renome são capazes de transmitir informações mais reais e precisas”, explica o Legislativo municipal.

Outro ponto destacado pela Câmara Municipal é o uso de ferramentas de inteligência artificial. “Hoje é possível falsificar digitalmente todo tipo de conteúdo, seja imagem, áudio ou até vídeo. Preste atenção na qualidade da imagem, nos movimentos faciais e corporais dos personagens do vídeo e nos dados absurdos”, alerta a instituição.

Caso identifique uma notícia falsa pelos pontos destacados, é preciso denunciar a informação para as autoridades responsáveis. Para isso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criou o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, onde todo o cidadão pode fazer o registro. Para saber mais sobre o enfrentamento à desinformação nestas eleições, acesse o site.