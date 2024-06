Instituto de Educação de Minas Gerais é palco da 9ª Edição do projeto Modernos Eternos BH

Alto contraste

De 18 de junho a 14 de julho, o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) será o palco da 9ª edição da Modernos Eternos BH. O evento, que combina elementos vintage e contemporâneos, apresentará as mais recentes tendências em arte, arquitetura e design. Com a participação de 45 profissionais renomados, serão exibidos 42 ambientes, além de uma extensa programação de mini-talks abordando temas como cultura, história, moda e arte. O evento também contará com apresentações musicais e novos espaços gastronômicos.

Josette Davis, realizadora da mostra, destaca a importância histórica e cultural do IEMG, que está passando por um processo de restauração. Segundo ela, a Modernos Eternos homenageará o Instituto, que possui uma arquitetura monumental do estilo eclético, comum no século 19, com influências neoclássicas europeias.

A fachada do IEMG terá um projeto do arquiteto Henrique Hoffman em parceria com a Hunter Douglas, inspirado na música Coração de Estudante de Milton Nascimento e Wagner Tiso. A intervenção, intitulada “E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor e fruto”, será dividida em três atos. O evento é patrocinado pelo Governo de Minas, Gerdau e Cemig.

Na área externa, um bar será comandado pelo chef Leonardo Paixão, e o ambiente Café, no pátio interno, também estará sob sua responsabilidade. O restaurante do evento terá o cardápio assinado pelo chef Jorge Ferreira. Os ingressos estão disponíveis em pré-venda por R$67 até 16 de junho, e após essa data, custarão R$90.

A Ação Modernos Eternos Street 2024, tradicional do evento, levará arte a diversos pontos da cidade. Este ano, a iniciativa homenageará o legado do IEMG, desafiando artistas contemporâneos a criarem pinturas inspiradas em obras literárias de intelectuais ligados à instituição. A curadoria é de Marcos Esteves, e 16 livros de autores ligados ao Instituto serão traduzidos em pinturas executadas ao vivo durante a abertura da Modernos Eternos, em 16 de junho. As obras ficarão expostas no Mercado Novo, MM Gerdau, Biblioteca Pública Zanne Neiva e Meeting Shops.

BH eclética

Durante a temporada da Modernos Eternos, a exposição “BH eclética: a arquitetura de Edgard Nascentes Coelho” será apresentada na Casa Fiat de Cultura. Com curadoria do arquiteto Will Lobato, especializado em design de interiores, a mostra oferece uma viagem ao início de Belo Horizonte, exibindo fotografias, desenhos arquitetônicos e cartões postais originais.

Edgard Nascentes Coelho, responsável pela arquitetura do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), também projetou outros importantes edifícios da cidade, como a antiga Estação da Central (1896), a Igreja de São José (1901), o prédio do Arquivo Público Mineiro (1897) e o coreto da Praça da Liberdade (1913). A exposição busca ativar o imaginário e a memória da Belo Horizonte eclética, ampliando a percepção desse período histórico para além da arquitetura.

A mostra estará aberta ao público de 18 de junho a 18 de agosto, com entrada gratuita.

Serviço:

Modernos Eternos 2024

De 18 de junho a 14 de julho

Funcionamento: terça a sexta: 14 às 22h | sábado: 12h às 22h | domingo: 12h às 19h

Endereço: Instituto de Educação de Minas Gerais - Av. Carandaí, 957 – Funcionários (Acesso pela entrada lateral)

Entrada: R$90 (inteira)

Informações: https://modernoseternosbh.com/edicao-2024/