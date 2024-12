Interpol inclui na lista de desaparecidos nome de fotógrafo brasileiro sumido há nove dias Flávio de Castro foi visto pela última vez na capital da França; relação divulga alerta de desaparecimento para 196 países Minas Gerais|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 07h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bagagens de fotógrafo mineiro desaparecido em Paris foram abertas em embaixada Reprodução/Redes Sociais

A Interpol incluiu o nome do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa na lista de pessoas desaparecidas mantida pela organização internacional. A chamada “Difusão Amarela” permite que informações, como idade, nacionalidade e possíveis locais visitados, sejam enviadas a mais de 196 países. O brasileiro foi visto pela última vez em 26 de novembro, em Paris, capital francesa. A companhia aérea confirmou que Flávio chegou a fazer check-in no voo, mas não embarcou. A polícia francesa iniciou as buscas pelo fotógrafo, em necrotérios, hospitais, centros psiquiátricos e centros sociais.

A inclusão dos dados foi feita a pedido da Polícia Federal, que atua em conjunto com a polícia francesa para tentar localizar Sousa Castro. Segundo o sócio de Flávio, Lucien Esteban, as informações demoram a chegar. “Eles têm nos ajudado. É claro que as informações talvez não sejam tão rápidas quanto gostaríamos, tanto nós quanto a família. [...] Para a gente, começa a ficar um pouco desesperador não ter esse retorno, mas eles sempre nos falam que estão se movimentando, que está sendo feito algo”, destacou Esteban.

Lista informa caraterítiscas de desaparecidos para 196 países Reprodução/Interpol - 05.12.2024

Caso a população tenha alguma notícia sobre o paradeiro do brasileiro, a Interpol recomenda entrar em contato com as polícias brasileira ou francesa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Malas

As bagagens de Flávio foram localizadas perto do apartamento onde ele estava hospedado, e os pertences foram abertos nesta terça-feira (3), na embaixada do Brasil na cidade francesa, na presença de autoridades.

‌



Ainda de acordo com o sócio, os dois viajaram a trabalho. Eles fotografaram um casamento no dia 4 de novembro. O mineiro estendeu a viagem para tirar férias na cidade e retornaria para Belo Horizonte no dia 26 de novembro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Ele tinha uma mala de mão, uma mala despachada e uma mochila. Foram os mesmos volumes que foram encontrados no apartamento, que inclusive estão travados. Já orientaram e ninguém quis abrir sem a presença de um órgão oficial, para não haver nenhuma violação”, explicou Esteban.

O passaporte do mineiro também estava no apartamento, junto com as bagagens. O celular do fotógrafo foi encontrado em frente a um restaurante.