Irmãos morrem combatendo incêndio que ameaçava a casa do pai em MG Chamas se alastraram por mata que fica perto da propriedade da família; caso aconteceu na zona rural de Pedra do Anta Minas Gerais|Ana Clara Pinho*, da RECORD Minas 02/09/2024 - 18h54 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h54 )



Corpos dos irmãos foram encontrados na madrugada seguinte

Dois irmãos morreram carbonizados enquanto tentavam apagar um incêndio na mata próxima à casa do pai deles, a 230 quilômetros de Belo Horizonte, neste domingo (1º). Segundo a família, as chamas ameaçavam o imóvel.

As vítimas tinham 38 e 48 anos. Parentes relataram à reportagem que a atuação começou quando um dos homens tentou usar um abafador para conter o avanço do fogo. Em seguida, o irmão tentou resgatá-lo, mas acabou desmaiando também.

Ainda de acordo com a família, os corpos das vítimas só foi encontrado durante a madrugada desta segunda-feira (02).

O Corpo de Bombeiros de Viçosa foi acionado para combater as chamas. A perícia esteve no local e os corpos foram liberados. A tragédia causou grande comoção na comunidade rural de Pedra do Anta.

‌



“Entramos no mês de setembro com previsão crítica para incêndios florestais no estado, para essa semana temos registro de uma onda de calor que vai atingir a nossa região com altas temperaturas, baixa umidade do ar e fortes ventos, condições que elevam e potencializam as ocorrências de incêndios florestais”, comentou o capitão Flávio Mota, comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Manhuaçu.

Os incêndios em vegetação marcaram o fim de semana em diferentes regiões em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre às 18 horas dessa sexta-feira (30) e esta segunda-feira (2), foram quase 1.155 chamados.

* Estagiária sob supervisão de Pablo Nascimento