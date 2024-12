Jovem que invadiu loja de carnes nobres em BH e causou prejuízo milionário é liberado após fiança Colisão destruiu estabelecimento, que não possuía seguro, prejuízo estimado é de R$1 milhão Minas Gerais|Do R7, com Juliana Dias, da Record Minas 01/12/2024 - 14h30 (Atualizado em 01/12/2024 - 14h31 ) twitter

Prejuízo inclui danos à estrutura do imóvel, e equipamentos e mercadorias destruídos no impacto Reprodução/Record Minas

O jovem, de 19 anos, que perdeu o controle do veículo e invadiu uma loja de carnes nobres, em Belo Horizonte, e gerar um prejuízo estimado em cerca de R$1 milhão, foi liberado após pagar fiança. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A colisão causou a destruição quase total do estabelecimento, que não possuía seguro, no bairro Nova Suíça, região oeste da capital mineira.

Segundo a Polícia Militar, o jovem apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. No entanto, ele foi liberado após o pagamento de fiança, cujo valor não foi divulgado.

A gerência da loja lamentou o ocorrido, destacando que o prejuízo inclui não apenas os danos à estrutura do imóvel, mas também equipamentos e mercadorias destruídos no impacto. O estabelecimento permanece fechado enquanto avalia as condições para retomada das atividades.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar todos os detalhes e responsabilidades envolvidas no incidente.