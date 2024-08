Justiça condena integrantes de torcida que mataram atleticano Outras nove pessoas ficaram feridas no ataque ao ônibus que voltava de um jogo no Mineirão, em 2021, no Barreiro, em BH Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos 08/08/2024 - 23h35 (Atualizado em 08/08/2024 - 23h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A leitura da sentença foi às 21h22, depois de mais de 4 horas de votação

Pouco mais de três anos após um ataque a ônibus que terminou com um torcedor do Atlético morto e nove feridos, no bairro Novo das Indústrias, no Barreiro, em Belo Horizonte, a Justiça condenou, na noite desta quinta-feira (8), dois homens acusados de praticar o crime.

Integrantes da torcida organizada Máfia Azul, Riquelme Enderson Ribeiro da Silva foi condenado a 50 anos de prisão, e Samuel Paixão de Souza a 67 anos. Ambos devem cumprir a pena em regime fechado. A leitura da sentença foi às 21h22, depois de mais de 4 horas de votação dos quesitos pelo conselho de sentença.

Os dois estiveram presos preventivamente, mas acabaram soltos por força de um habeas-corpus e não prejudicaram a instrução do processo. Por conta disso, a juíza Maria Beatriz Biasutti, responsável pela decisão, concedeu o direito dos acusados de recorrerem da sentença em liberdade

Além de Riquelme e Samuel, outros quatro integrantes da torcida foram denunciados pelo Ministério Público. No dia 24 de outubro será realizado o julgamento de dois deles, Luiz Gustavo da Silva Veloso e Pedro Henrique Coimbra Braga. Os outros dois torcedores foram julgados em maio do ano passado. Walker Marcelino Gouveia Lopes foi condenado a 46 anos e quatro meses de prisão e Gustavo Luiz da Silva a 61 anos e oito meses de prisão.

Publicidade

Ataque

Em novembro de 2021, o grupo de torcedores fez uma embosca em um ônibus da linha 6350 (Estação Barreiro/Estação Vilarinho). O veículo transportava torcedores do Atlético, após um jogo no Mineirão. Os cruzeirenses atiraram pedras, pedaços de pau e barras de ferro contra o veículo. Mateus de Freitas Ferreira ficou gravemente ferido. Foi socorrido para Hospital de Pronto Socorro João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos. Outras nove pessoas também ficaram feridas e também foram socorridas.