‘Livramento’, diz Cesar Menotti após acidente com ônibus em rodovia de MG Artista estava a caminho de show no Espírito Santo e passa bem; motorista de carreta está hospitalizada Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 04/08/2024 - 10h07 (Atualizado em 04/08/2024 - 10h08 ) ‌



Todos que estavam no veículo da dupla passam bem; Fabiano não estava no veículo Reprodução/Redes Sociais

O cantor sertanejo Cesar Menotti se manifestou, na manhã deste domingo (04), após o ônibus em que estava sofrer um acidente com uma carreta, na BR-262, próximo a Rio Casca, a 197 km de Belo Horizonte, neste sábado (03). Nas redes, Menotti disse que a situação foi “mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada”.

Todos que estavam no veículo da dupla passam bem, inclusive o artista. Fabiano não estava no veículo, mas também se manifestou: “mais um livramento na nossa vida”, publicou em sua rede social. A dupla tinha um show marcado em Castelo, no Espírito Santo. O show foi adiado e uma nova data será divulgada em breve.

A motorista da carreta ficou ferida e está hospitalizada. Segundo a assessoria da transportadora, ela está bem e tem previsão de alta ainda neste domingo, após passar por avaliação médica. César Menotti e Fabiano desejou melhoras para a motorista.

Confira a nota da transportadora na íntegra:

“Em 03 de agosto de 2024, a empresa Transpes Transportes Pesados Minas realizava o transporte de carga excedente, devidamente escoltada conforme o artigo 107 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A escolta frontal estava responsável por bloquear a pista, conforme estipulado pela Autorização Especial de Trânsito (AET) para cargas excedentes.

Por volta das 09:00hrs , durante a operação de passagem por uma ponte na BR 262, Zona da Mata, o ônibus de placa MIZ-4I40 respeitou o comando de bloqueio e aguardou no acostamento. No entanto, um caminhão de placa STF-8A91 não seguiu as ordens de trânsito, desviou do ônibus e adentrou a pista, colidindo frontalmente com o caminhão da Transpes. O impacto também provocou o abalroamento do ônibus.

Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos a importância de que todos os motoristas respeitem as ordens e regulamentações de trânsito para garantir a segurança de todos.”

