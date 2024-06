Mackenzie apresenta novo nome e novas atletas para retorno à elite do vôlei feminino Time foi campeão da Superliga B, com 12 vitórias em 13 partidas, e conquistou um lugar na Superliga A após 12 anos

Mackenzie retorna à elite do voleibol após ser campeão da Superliga B (Foto/Maria Luiza Reis/R7/ 18.06.2024)

O Mackenzie Esporte Clube anunciou, na manhã desta terça-feira (18), o novo nome da equipe feminina de voleibol para a próxima temporada. O time retornará à elite do vôlei após ter sido campeão da Superliga B em abril deste ano. A equipe agora se prepara para o campeonato mineiro e tem boas expectativas para a temporada 2024/2025.

A partir de agora, o time se chamará Batavo Mackenzie. A marca é a principal patrocinadora da equipe, que também conta com o patrocínio da MartMinas. O evento, realizado nesta terça, contou com a presença dos empresários que assinaram os contratos junto ao presidente do clube, Carlos Rocha. Durante a cerimônia, Rono Neves, diretor do MartMinas, foi homenageado por ser “muito mais que um apoiador” e “responsável por transformar a vida de centenas de crianças e adolescentes através do esporte”.

O clube também confirmou a permanência de Gabriel Leite como treinador do time. Ele, que começou a carreira no clube em 2019, levou o time à conquista da Superliga C e da Superliga B. Agora, ele enfrentará um novo desafio. “As expectativas são muito grandes. A gente trabalhou firme para montar um grupo forte e experiente. A gente sabe da diferença entre a Superliga B e a Superliga A, mas a gente está muito confiante no grupo que a gente montou. Estamos sonhando alto”, falou Gabriel Leite.

O jogo decisivo que levou a equipe para a Superliga A aconteceu em abril deste ano contra o Brusque. O time mineiro venceu de virada por 3 sets a 1. A jogadora Saraelen foi a maior pontuadora da partida e é uma das atletas renovadas para a nova temporada. “Foi uma construção ao longo do campeonato, a final nos coroou e agora temos que reconstruir, porque a Superliga A é um grau de dificuldade ainda maior. Dedicação, empenho, garra e disciplina não vão faltar da minha parte”, falou a atleta.

Além Saraelen, a equipe também renovou contrato com a campeã olímpica Sassá. A jogadora experiente, que chegou ao clube na última temporada, pensando em aposentar, decidiu adiar os planos. A líbero coleciona grandes títulos como o ouro nas Olímpiadas de Pequim, cinco ouros em Sul-americanas e cinco títulos do Grand Prix. A atleta está confiante para a nova etapa. “Eu tinha colocado na cabeça que ia jogar minha última temporada pelo Mackenzie, mas o amor pelo voleibol sempre fala mais alto. A comissão técnica acredita que eu posso ajudar a equipe mais um ano e eu acredito com eles”, falou.

Para reforçar o time, uma das atletas contratadas é a levantadora Fabíola. A jogadora, que é bicampeã da Superliga, está contente de ver o clube voltar para a série A. “Eu estou muito feliz. O Mackenzie está na elite do vôlei brasileiro, de onde nunca deveria ter saído. Merece por toda a história que o Mackenzie tem de formação de atletas e revelação de atletas. Sei que a responsabilidade é muito grande, mas sei que vamos trabalhar muito”, disse.

O time começa a treinar em agosto para se preparar para o Campeonato Mineiro de Voleibol Feminino e, em seguida, para a Superliga Feminina





