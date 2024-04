Mãe deixa filhos em casa e bebê morre enforcada com cordão de bico em Belo Horizonte

Alto contraste

Bebê chegou sem vida a Unidade de Pronto Atendimento Bebê chegou sem vida a Unidade de Pronto Atendimento (Reprodução/Google Street View)

Uma bebê morreu enforcada por um cordão de um bico no bairro Vila Pinho, região do Barreiro, em BH, durante a tarde deste sábado (16).

Segundo a mãe do bebê, ela teria saído de casa para fazer uma faxina e teria deixado uma das filhas, de 11 anos, como responsável para olhar os irmãos trigêmeos, de um ano e sete meses, e outro irmão, de 7 anos. Ainda segundo a mãe, a avó mora no mesmo lote e estaria com as crianças. Ao retornar, a filha mais velha estava carregando a vítima, já sem os sinais vitais. Ai

Segundo a Polícia Militar (PM), Raíssa Isabelle Pires de Oliveira, de um ano e sete meses, foi levada pela mãe para a Upa Diamante, também na região do Barreiro, já sem os sinais vitais. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal.

A mãe, de 33 anos, foi ouvida e liberada.