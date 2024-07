Mãe leva filho para o trabalho e criança é atacada por pitbull na Grande BH

‌



Mãe contou que o dono do cachorro deu todo apoio ao socorro e que o filho está bem e conversando. Reprodução/Record Minas

Um menino, de 8 anos, foi atacado por um pitbull neste sábado (13), no bairro Nacional, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A criança teve ferimentos na cabeça e passou por procedimento cirúrgico neste domingo (14).

De acordo com Diana dos Santos, mãe do pequeno Luiz Gustavo, ela foi contratada para limpar uma casa e levou o filho. A criança chegou a brincar com os cachorros logo que chegou com ela.

‘’No local tem vários cães, esse pitbull estava solto e ainda perguntei o dono se ele era bravo, mas ele disse que não. Meu filho estava distraído e ninguém esperava essa tragédia”, contou Diana por telefone.

Mãe e filho estavam quase indo embora quando a criança foi até onde os cachorros estavam e foi atacado pelo pitbull. Imagens mostram Luiz, com a roupa rasgada e deitado no chão, com o rosto e uma orelha bastante feridos.

Na manhã deste domingo (14), ele passou por uma cirurgia e permanece em observação no Hospital Regional de Contagem. Diana contou ao jornalismo da Record que o dono do cachorro deu todo apoio ao socorro e que o filho dela está bem e conversando.