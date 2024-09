"Masha e o Urso" visitam BH em espetáculo para criançada Atração chega na capital mineira no dia 29 de julho com as aventuras dos amigos inseparáveis que são sucesso no mundo infantil Minas Gerais|Do R7 16/07/2018 - 15h06 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h20 ) ‌



Os fãs mineiros da menina Masha e do seu inseparável amigo Urso terão a oportunidade de vê-los “ao vivo e a cores” em um espetáculo. A atração chega a Belo Horizonte no dia 29 de julho (domingo), às 17h, no Palácio das Artes.

Cerca de 20 profissionais, entre atores e técnicos, se revezam para contar as aventuras da garotinha, do urso e dos outros amigos da floresta. Canções produzidas para a atração, efeitos e figurinos idênticos à animação e cenários ricos em detalhes prometem encantar as crianças e os pais.

Os ingressos para a atração já começaram a ser vendidos em plataforma online e custam de R$30 a R$100.

Serviço - “Masha e o Urso”

Local: Grande Teatro do Palácio das Artes - Avenida Afonso Pena, número 1537, Centro

Data: 29 de julho (Domingo)

Horário: 17h

Duração: 50 min

Ingressos: Plateia I: R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada)

Plateia II: R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada)

Superior: R$60 (inteira) e R$30 meia-entrada)

Informações: (31) 3236-7400