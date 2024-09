Médico fica ferido após disparo acidental de policial penal dentro do Hospital João 23, em BH Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirmou o disparo ocorrido nas dependências do hospital Minas Gerais|Do R7 02/09/2024 - 16h05 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h00 ) ‌



Um médico foi atingido de raspão no pé por estilhaços de um disparo de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (02), no Hospital João XXIII, na região Central de Belo Horizonte. O disparo, realizado por um Policial Penal, não causou ferimentos leves. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que está ciente do incidente e que um procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o problema aconteceu durante a troca de plantão da escolta de presos, enquanto o agente conferia o armamento que recebeu de um colega.