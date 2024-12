Menino de 12 anos envenenado em BH morre uma semana após a irmã; mãe é suspeita Segundo a polícia, os irmãos começaram a passar mal poucas horas após se alimentarem na casa da família Minas Gerais|Do R7, com Record Minas 04/12/2024 - 13h32 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A irmã de Moises morreu no dia 24 de novembro, após ficar seis dais internada Reprodução/Record Minas

O menino, de 12 anos, que foi envenenado e estava internado no Hospital João 23, na região centro-sul de Belo Horizonte, morreu nesta quarta-feira (04). A informação foi confirmada por familiares. A irmã dele, Isadora dos Santos Oliveira, de 18 anos, morreu na semana passada, também envenenada. A mãe, Viviane Leonarda dos Santos Oliveira, de 40 anos, foi presa em flagrante.

Segundo a polícia, os irmãos começaram a passar mal poucas horas após se alimentarem na casa da família. Eles foram encaminhados para a UPA Venda Nova, onde os médicos constataram que havia sinais de envenenamento e os encaminharam para o Hospital João 23.

A mãe contou aos policiais que, no dia que os filhos deram entrada no hospital, os serviu almoço e jantar, mas disse não saber o que pode ter provocado a intoxicação dos filhos. Ela também contou que tinha uma relação harmoniosa com os dois. O ex-marido da suspeita contou aos policiais que, recentemente, também passou mal após tomar café na casa da ex-companheira, mas apresentou apenas diarreia e vômito.

A mãe da suspeita relatou que Viviane tem histórico de problemas psicológicos, com alterações repentinas de humor, mas que nunca havia apresentado nenhum sinal que poderia matar alguém. A suspeita disse que não está fazendo mais nenhum tratamento médico, mas que faz uso de medicamentos controlados.

A escola onde o menino estudava divulgou um comunicado, suspendendo as aulas hoje em razão do luto. O velório acontecerá, na tarde desta quarta, em Santa Luzia, na Grande BH.