Mercado Central de BH celebra 95 anos com evento gratuito em 7 de setembro Programação inclui shows e gastronomia na Av. Augusto de Lima, celebrando a história e tradições do ícone de Belo Horizonte Minas Gerais|Do R7 04/09/2024 - 16h45 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h45 ) ‌



O Mercado Central de Belo Horizonte, um dos cartões postais mais queridos da cidade, comemora 95 anos em 7 de setembro de 2024. Para marcar a data, um evento gratuito será realizado na Av. Augusto de Lima, em frente ao mercado, com uma programação que inclui shows e muita gastronomia típica mineira.

Fundado em 1929, o Mercado Central é um símbolo da história e das tradições de BH, abrigando mais de 400 lojas em seus corredores. Entre os produtos oferecidos, destacam-se os clássicos mineiros como doce de leite, goiabada, cachaça e queijos variados. Além disso, os bares e restaurantes do local são pontos de encontro tradicionais, oferecendo delícias como fígado acebolado com jiló, pão de queijo com pernil, e a famosa Limonada, servida desde 1938.

Às 10h vai acontecer o tradicional “Parabéns” ao Mercado, seguido pela distribuição de bolo para o público. Ao longo do dia, das 9h às 19h, atrações musicais se apresentarão em dois palcos, com estilos variados, incluindo pop, música brasileira, chorinho e samba. Entre os destaques, estão o Baile do Maguá, a banda Ca$h com seu rock, e o samba mineiro do Grupo Trem dos Onze.

“Começando a contagem regressiva para o centenário do Mercado, queremos celebrar tudo que este local representa: cultura, gastronomia e história. O Mercado Central é um espaço de integração para os mineiros e uma vitrine das nossas tradições para o mundo”, comenta Guilherme Rabelo, um dos organizadores do evento.

Serviço

Mercado Central 95 anos

Dia 7 de setembro

Horário: 9h às 19h

Local: Av. Augusto de Lima, 744

Centro - Belo Horizonte

Entrada: Gratuita mediante retirada de ingresso em ingresse.com/mercadocentral