MG abre setembro com alerta de perigo para onda de calor e baixa umidade Clima pode ficar com umidade em nível similar ao de deserto em algumas regiões do estado Minas Gerais|Do R7 01/09/2024 - 15h53 (Atualizado em 01/09/2024 - 16h16 ) ‌



Alerta de baixa umidade vale para parte de Minas Gerais Reprodução / Inmet

O mês de setembro começou, neste domingo (1º), com alerta climático para os moradores de Minas Gerais. Altas temperaturas e baixa umidade devem marcar o mês no estado, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão, há possibilidade de uma onda de calor atingir parte do estado entre esta terça-feira (03) e a quinta-feira (05). O fenômeno deve deixar a temperatura ao menos 5° C acima da média para o mês. A situação, segundo o Inmet, pode causar “leve risco à saúde”.

Os efeitos devem ser sentidos em Belo Horizonte, região metropolitana, além das regiões central, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, assim como em outros estados.

Ao mesmo tempo, parte de Minas Gerais está sob alerta de grande perigo neste domingo devido à baixa umidade. O percentual pode ficar abaixo dos 12%, em um cenário parecido com climas desérticos. Em Minas, o alerta vale para Belo Horizonte, Grande BH e as regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Norte, Noroeste e Jequitinhonha.