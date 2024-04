Ministério do Trabalho libera retomada de obra em cratera no Belvedere, em BH Previsão da prefeitura é de que a via seja liberada no início da próxima semana

O Ministério do Trabalho liberou a retomada da obra na avenida Presidente Dutra, no bairro

Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a prefeitura, os reparos serão executados durante os próximos dias para que o tráfego na via seja liberado no início da próxima semana.

A obra, que deveria durar duas semanas, estava paralisada desde do dia 15, quando fiscais do trabalho vistoriaram o local e constataram haver risco para os operários. A retomada só foi permitida após uma nova vistoria que identificou que todas as correções necessárias foram adotadas. Entre elas, as instalações de guarda-corpos, sinalização e escoramento metálico.

A avenida Presidente Dutra está interditada desde 7 de março, quando uma cratera se abriu na via, provocando um acidente com um carro. Um médico ficou gravemente ferido. Segundo a prefeitura, o buraco tem 4,5 metros de profundidade. Além disso, ficou constatado comprometimento de cerca de 120 metros da rede pluvial subterrânea, o que provavelmente causou a abertura da cratera na via.