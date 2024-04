Ônibus sem motorista tomba após descer barranco e deixa passageira ferida na Grande BH

Alto contraste

Um ônibus tombou em uma rua de Nova Lima, na Grande BH, e deixou uma passageira ferida. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (20) com um veículo da linha 3832, que faz o trajeto entre Nova Lima e a capital mineira, e é operada pela viação Saritur. De acordo com Polícia Militar, o ônibus estava parado no ponto final e no momento do acidente o motorista não estava no veículo. Ainda não se sabe se o ônibus, que tem 14 anos de vida útil, apresentou defeito nos freios ou se o freio de mão não estava ativado. Uma mulher, de 32 anos, que aguardava a partida dentro do coletivo, no momento do acidente, teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu para uma unidade de saúde da cidade.