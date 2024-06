MG tem duas rodovias federais com licitação prevista para o segundo semestre deste ano

Alto contraste

Das 12 rodovias previstas para licitação no Brasil, seis estão em Minas Gerais Divulgação/Governo Federal

Ao menos duas rodovias federais que cortam Minas Gerais têm datas confirmadas para licitação no segundo semestre de 2024. Durante evento em Belo Horizonte nesta sexta-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros confirmaram os trâmites e afirmaram que outros projetos devem ser definidos ainda neste ano para o estado. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, das 12 rodovias previstas para licitação no Brasil, seis estão no estado.

Veja os resumos dos projetos:

BR-381/MG

Leilão marcado para o próximo dia 29 de agosto para o trecho de 304 quilômetros entre Governador Valadares e Belo Horizonte. O projeto prevê a privatização do trecho, com instalação de cinco praças de pedágio (veja a lista abaixo). A empresa vencedora deverá recuperar a estrada, promover melhorias, conservação e duplicação.

Veja as cidades onde serão instalados os pedágios:

- Caeté/MG

- João Monlevade/MG

- Jaguaraçu/MG

- Belo Oriente/MG

-Governador Valadares/MG

BR-040/GO/MG (Rota dos Cristais)

Leilão marcado para o próximo dia 26 de setembro. Projeto prevê a relicitação de 594 km da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO). O vencedor vai assumir a administração da rodovia, já que a atual concessionária declarou não ter mais condições de continuar com o serviço. O contrato deve ter duração de 30 anos.

BR-040/MG - Belo Horizonte/MG a Juiz de Fora/MG

A relicitação da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora foi realizada no dia 11 de abril deste ano. O vencedor do certame foi o Consórcio Infraestrutura MG. De acordo com o ministro Renan Filho, o contrato deve ser assinado até o dia 04 de julho, o que vai garantir um investimento de R$ 5 bilhões no trecho. O contrato é de 30 anos.

BR-262/MG Rota do Zebu

A BR-262 também vai passar por relicitação. O trecho compreende uma malha de 438,9 km de rodovia, entre Betim (MG) e Uberaba (MG). O prazo do contrato será de 30 anos. O projeto está em análise no TCU (Tribunal de Contas de União). O Governo Federal estima que o leilão deve acontecer no quarto semestre ainda deste ano.

BR-153/262/GO/MG

Circuito de 530 quilômetros, dividido em três trechos. São eles:

Rodovia BR-153/GO – (Extensão: 172,95 km)

◦ Início: Entroncamento com a GO-219(A) (HIDROLÂNDIA).

◦ Final: Entroncamento com a BR-452(B) (INÍCIO PONTE S/RIO PARANAÍBA) (DIV GO/MG)(ITUMBIARA).

Rodovia BR-153/MG – (Extensão: 247,16 km)

◦ Início: Entroncamento com a BR-452(A) (FIM PONTE S/RIO PARANAÍBA) (DIV GO/MG).

◦ Final: Entroncamento com a BR-262(B)/FIM PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP).

Rodovia BR-262/MG – (Extensão: 102,96 km)

◦ Início: Entroncamento com a BR-050(B) no km 799,70.

◦ Final: Entroncamento com a BR-153(A) (P/ POUSO ALTO)

O contrato será de 30 anos. A proposta está sob análise do TCU e deve ser licitada no quarto trimestre de 2024.

BR-040/495/MG/RJ (JF-RIO)

O projeto tem como objetivo de licitar a ligação entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. O contrato de 30 anos está sob análise do TCE e deve ser levado a leilão no quarto trimestre.