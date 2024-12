Mineira recebe carta de Julieta, personagem de Shakespeare, após viagem à Itália Deborah Almeida foi surpreendida com resposta de “secretárias” de Julieta, como no filme “Cartas para Julieta” (2010) Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

Deborah Almeida recebe carta de "secretárias" de Julieta

Uma jornalista mineira, de 27 anos, recebeu uma surpresa de Verona, cidade no norte da Itália, cerca de dez meses após voltar do país. Deborah Almeida recebeu uma carta de Julieta, personagem do escritor inglês William Shakespeare. O presente chegou na casa da brasileira, em Belo Horizonte.

Deborah viajou até a Itália e decidiu passar alguns dias na cidade de Verona, que ficou conhecida por ser palco de “Romeu e Julieta”. Outra obra que se passa por lá é o longa de comédia romântica “Cartas para Julieta”, de 2010.

O filme retrata uma tradição antiga que acontece na cidade, iniciada por volta de 1930, em que mulheres escrevem cartas para Julieta e as deixam na casa da personagem, onde funciona um museu, em busca de conselhos amorosos. Essas cartas são respondidas por um grupo de voluntárias do mundo todo.

A história de cinema levou Deborah, uma grande entusiasta de filmes e viagens, a viver essa experiência. Apesar das baixas expectativas pela resposta, a mineira se arriscou e deixou em uma das caixas de correio do museu uma carta para Julieta. Ela conta que escreveu a carta enquanto estava no trem, a caminho de Verona.

‌



“Eu não achei que receberia a carta de volta. Antes de ir, eu decidi pesquisar na internet como essa troca de cartas funcionava e não achei muita informação. Mas, decidi arriscar mesmo assim”, conta a jornalista.

A surpresa veio quando a resposta chegou, cerca de dez meses depois. Deborah recebeu uma correspondência internacional e, a princípio, não se assustou, já que costuma trocar cartas com amigos que moram longe. A notícia chegou quando ela estava em São Paulo e a correspondência foi recebida pela mãe dela. Ela conta que, a partir daquele momento, a ansiedade aumentou. Deborah demorou quase duas semanas para descobrir o que Julieta, ou melhor, suas secretárias, haviam lhe dito.

‌



“Estava morando em São Paulo por um tempo, quando a carta chegou no meu endereço de Belo Horizonte. Minha mãe recebeu a carta e me mandou uma foto. Eu achei que era uma carta da minha amiga de Londres, mas quando vi que era das secretárias de Julieta não acreditei. Fiquei muito ansiosa porque ainda iria demorar duas semanas para encontrar minha mãe”, detalhou.

Deborah compartilhou toda a experiência em suas redes sociais e o vídeo viralizou rapidamente, alcançando milhares de fãs do filme. A repercussão foi tanta que ela recebeu o comentário de uma brasileira dizendo que foi ela quem respondeu a carta de Deborah.

‌



Na postagem, Amanda Libel conta que foi à cidade Verona, em maio deste ano, e decidiu se inscrever para fazer parte do grupo das secretárias de Julieta. Lá, seu caminho se cruzou com o de Deborah, quando respondeu a carta da mineira.

Deborah é apaixonada por cinema e viagens. A jornalista conta que sua relação com filmes é muito especial e foi incentivada por uma tradição que mantinha com sua mãe, de ir sempre ao cinema juntas.

Deborah foi à Itália para conhecer também cenários de outros filmes, como “Comer, rezar e amar”, de 2010. Ela diz que deu sorte em receber a resposta de Julieta, porque recebeu comentários de outras pessoas que não foram respondidas, no post que viralizou nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio.