Mineiro morre após mergulho de 62 metros em Fernando de Noronha Segundo a equipe médica, a causa da morte foi doença descompressiva Minas Gerais|Do R7, com Verônica Reis*, da Record Minas 17/10/2024 - 10h34 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h41 )

Bruno Zoffoli mergulhando com camisa do Atlético Mineiro

Um turista mineiro, de 43 anos, morreu ao realizar um mergulho no mar, em Fernando de Noronha, nesta terça-feira (15). Bruno Jardim de Miranda Zoffoli, natural de Belo Horizonte, realizava um mergulho a cerca de 62 metros de profundidade. Segundo a equipe médica, a causa da morte foi doença descompressiva.

Segundo a administradora da ilha, Bruno foi levado pelo SAMU para o hospital com sintomas respiratórios e rebaixamento de nível de consciência. No hospital, os médicos o diagnosticaram com doença descompressiva. Após algumas horas de tratamento, o turista apresentou melhora, mas logo em seguida sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os procedimentos de reanimação foram feitos por cerca de uma hora e meia, mas o mineiro veio a óbito.

O corpo foi encaminhado para o IML de Recife.

Confira a nota da Assessoria de Imprensa da Ilha na íntegra

“A Administração de Fernando de Noronha informa que o paciente era um turista, de 43 anos. Ele deu entrada na tarde do dia 15/10, no Hospital São Lucas, trazido pelo Samu, devido a sintomas respiratórios e rebaixamento de nível de consciência, após mergulho profundo de cilindro.

Na ocasião, foi indicada terapia hiperbárica, por diagnóstico de doença descompressiva. Após algumas horas do tratamento, apresentou melhora clínica dos sintomas, porém, posteriormente, evoluiu com PCR (parada cardiorespiratória), não havendo sucesso após procedimentos de reanimação por cerca de 1 hora e 30 minutos.

O corpo foi encaminhado para o IML, no Recife, para verificação da causa mortis. O salve aéreo decolou nesta quarta (16) da ilha com o corpo por volta das 12h, horário local.”