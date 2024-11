Ministra Cármen Lúcia vota em BH e ressalta importância das instituições para a democracia Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) chegou minutos antes do início da votação, aguardou na fila e conversou com outros eleitores Minas Gerais|Lucas Eugênio e Kiuane Rodrigues, da RECORD Minas 27/10/2024 - 08h31 (Atualizado em 27/10/2024 - 08h33 ) twitter

Ministra Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte Divulgação/Tribunal Superior Eleitoral

A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), votou, na manhã deste domingo (27), em uma escola da região centro-sul de Belo Horizonte. Ela estava acompanhada de assessores e seguranças.

Ela chegou minutos antes do início da votação, aguardou na fila e conversou com outros eleitores. Depois de votar, ela conversou com a imprensa e declarou que “sem o Judiciário independente e a imprensa livre, a democracia não acontece. E nós queremos que ela aconteça sempre no Brasil”.

A ministra também agradeceu aos envolvidos no processo eleitoral. “Quero agradecer em especial, além dos juízes e mesários, a imprensa, que colaborou durante todo o processo. Desde a formação das normas, as resoluções, das audiências públicas e agora no acompanhamento de tudo que aconteceu nesse processo eleitoral”, declarou.

Cármen Lúcia também ressaltou a importância da população comparecer às urnas neste domingo. “A gente finaliza as eleições de 2024. Neste dia que aqui em Belo Horizonte se abre com céu azul , que todo mundo participe até o final do dia, que todo mundo vote. Exerça esse direito que é importantíssimo”, pediu.

A ministra retorna para Brasília ainda durante a manhã, onde acompanhará a apuração dos votos, na sede do TSE.