Modo de fazer Queijo Minas Artesanal é declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade Levantamento da Emater-MG mostra qUE existem cerca de 3 mil agroindústrias familiares da iguaria no estado Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 04/12/2024 - 12h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 12h11 )

Essa é a 7ª inclusão de um elemento cultural brasileiro na lista e a primeira desde 2019 Divulgação/Iphan

O “Modo de fazer o Queijo Minas Artesanal” foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (4), durante a 19ª Sessão do Comitê para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, realizada em Assunção, no Paraguai.

Essa é a 7ª inclusão de um elemento cultural brasileiro na lista e a primeira desde 2019. O Queijo Minas Artesanal, produzido há mais de três séculos, é reconhecido como uma prática alimentar de relevância nacional, que fortalece a agricultura familiar e a inclusão socioeconômica.

O governo brasileiro celebrou o reconhecimento, destacando que a nomeação reforça a importância de preservar saberes tradicionais, associando-os à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável. O Ministério da Cultura e outras entidades envolvidas garantem que a preservação desse patrimônio será prioridade nas políticas públicas voltadas ao setor.

Nesta quarta, produtores de queijos artesanais do estado participam de uma feira nos jardins do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, O evento, com início às 17 horas, é aberto ao público. Estarão presentes tanto expositores do Queijo Minas Artesanal, como do queijo da Mantiqueira de Minas. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), 20 produtores mineiros comercializarão seus produtos na feira e irão compartilhar com o público suas histórias e tradições.

Um levantamento da Emater-MG mostra que no estado existem cerca de 7,7 mil agroindústrias familiares de queijos artesanais, sendo três mil apenas do Queijo Minas Artesanal.