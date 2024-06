Motorista fica ferido em acidente envolvendo duas carretas no Anel Rodoviário O trânsito no local está parcialmente interditado no sentido Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou pelo menos um motorista ferido no Anel Rodoviário na noite desta sexta-feira. A colisão aconteceu na altura do Bairro Universitário, no sentido Rio de Janeiro, em frente aos Correios, por volta das 19h11.

Um dos motoristas foi socorrido com suspeita de fratura nas pernas (Rosildo Mendes Santos)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima que estava as pernas presas às ferragens foi socorrida e levada para um hospital da região. O estado de saúde do motorista não foi divulgado. O acidente causou interdição parcial da pista no sentido Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Militar Rodoviária estão no local para controlar o trânsito e investigar as causas do acidente.