Mulher achada dentro de cisterna em BH revelou a amigos desavença com madrasta Colegas cobram Justiça por Magna Laurinda Ferreira Pimentel, que era vista como uma pessoa alegre e do bem Minas Gerais|Do R7, com Asafe Alcantâra, da Record Minas 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



Amiga contou que Magna se recuperava da perda da única irmã, em janeiro deste ano, que sofria sequelas de um AVC Reprodução/Record Minas

Amigos e parentes estão inconformados com a morte da Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, encontrada morta em uma cisterna na casa do pai, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A vítima chegou a comentar com uma amiga que enfrentava desavenças com a madrasta, apontada como a mandante do crime.

A produtora de eventos Eliane Almeida, além de amiga de Magna, também trabalhou com ela durante 7 anos em uma empresa de calçados. “Ela era uma pessoa muito alegre, muito amiga, muito do bem. Ela era tão amiga de todo mundo, que a empresa inteira se reuniu para buscarmos justiça por ela”, falou Eliane.

A amiga contou também que Magna se recuperava da perda da única irmã, em janeiro deste ano, que sofria sequelas de um AVC. “É uma situação que deixou ela bastante abalada, ela já vinha de um quadro de depressão desde a perda da mãe”, contou.

Segundo Eliane, Magna era muito presente na vida do pai, mas que desabafava sobre desavenças com a madrasta. “A Magna sempre confidenciava que tinha um pouco de trabalho para lidar com a madrasta. Isso já era antigo”, explicou Eliane.

Magna estava desaparecida desde a última sexta-feira, quando levou a filha de três anos para a escola. Amigos e parentes criaram uma rede de apoio para ajudar nas buscas. O corpo dela foi localizado pela polícia em uma cisterna no quintal da casa do pai.

A madrasta de Magna, os filhos e um outra mulher foram presos suspeitos de assassinar e esconder o corpo. Em coletiva, realizada nesta quarta, a Polícia Civil apontou que o crime foi premeditado e motivado por dinheiro.