Mulher de 43 anos é morta com golpe de foice em Conselheiro Lafaiete (MG) Companheiro da vítima foi preso como suspeito do crime; segundo a polícia, homem confessou Minas Gerais|Antonio Paulo, da RECORD Minas 13/10/2024 - 19h22 (Atualizado em 13/10/2024 - 19h22 )

Vítima foi achada morta na casa do companheiro em Conselheiro Lafaiete Reprodução /

Uma mulher foi assassinada, com um golpe de foice, na casa do namorado na tarde desse sábado (13), em Conselheiro Lafaiete, a 100 quilômetros de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, Regianne Raimunda Azevedo, de 43 anos, foi encontrada já sem vida, no acesso entre a área de serviço e a garagem do imóvel. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço e, ao lado do corpo, estava uma foice artesanal.

A casa é de um comerciante de 60 anos, com quem a vítima se relacionava. De acordo com a filha de Regianne, um dia antes do crime, o suspeito foi até onde a vítima morava, em Congonhas, a 20 quilômetros de Lafaiete, buscá-la, para ambos morarem juntos. Os relatos estão no boletim de ocorrência.

Ainda segundo os militares, a vítima teria afirmado para a filha que havia se arrependido da mudança, mas recusou ajuda, alegando que o suspeito não iria deixá-la ir embora. O casal teria discutido mais tarde.

A polícia ainda encontrou na casa uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32 e munições. O companheiro da vítima foi encontrado em um motel e preso como suspeito do crime. Segundo a PM, ele confessou o assassinato.

O corpo de Regianne Raimunda Azevedo foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) da cidade. O suspeito passou mal e foi levado para um hospital da cidade.