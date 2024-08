Mulher é morta a facadas na região da Pampulha, em BH De acordo com a polícia militar, suspeito do crime é um homem com quem ela iria se encontrar; investigado foi preso Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da RECORD Minas 07/08/2024 - 19h35 (Atualizado em 07/08/2024 - 20h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Crime aconteceu na região da Pampulha Reprodução / Google Street View

Uma mulher foi morta a facadas, no final da tarde desta quarta-feira (07), no bairro São Luiz, na região da Pampulha. O suspeito foi preso logo após o crime.

De acordo com a PM (Polícia Militar), as informações iniciais apontam que o crime ocorreu em um encontro que autor e vítima teriam marcado. A mulher teria sido atacada com a faca logo após descer do veículo em que ela estava.

Ainda segundo a PM, o suspeito fugiu de moto e foi preso logo em seguida, ainda na região.