Mulher morre após carro cair de ponte de 20 metros em MG

Alto contraste

A+

A-

Outros passageiros do veículos, com ferimentos leves, foram levados para hospitais da região (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma mulher morreu após o carro em que ela estava cair de uma ponte de 20 metros, na tarde deste sábado (15), em Igaratinga, a 90 km de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou em seguida.

Ainda segundo os militares, além da mulher, mais quatro pessoas estavam no veículo e seguiam por uma estrada que fica dentro do Povoado de Várzea da Cachoeira, região. Os demais passageiros foram socorridos e levados para atendimento médico. Quando os Bombeiros chegaram, encontraram vários populares no leito do rio tentando retirar os feridos.

O SAMU e uma ambulância do município também atuaram no socorro transportando dois pacientes. Os militares removeram o corpo da vítima e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.