Câmeras de segurança mostram sequestradora levando bebê de maternidade em MG Quando o pai da criança suspeitou da demora e foi atrás da menina, descobriu que a criança já não estava mais no hospital Minas Gerais|Do R7 24/07/2024 - 09h47 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h47 )



A suposta sequestradora entrou se passando por médica e falou com a mãe que levaria a bebê para se alimentar Reprodução/TV PARANAÍBA

Um bebê foi sequestrado, na noite desta terça-feira (23), em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. A menina, com algumas horas de vida, foi levada da ala da maternidade do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) por uma mulher que se passou por médica. O circuito de câmeras de segurança flagrou o momento em que a mulher sai do hospital e entra em um carro.

Segundo primeiras informações, a mulher entrou no hospital se passando por médica e questionando os funcionários sobre onde seria a ala de pediatria, porque precisava avaliar uma criança. Ao chegar no quarto onde estava a bebê, os pais contam que ela disse levaria a recém-nascida para se alimentar no copinho, uma vez que, segundo ela, o leite materno não tinha descido.

Quando o pai da criança suspeitou da demora e foi atrás da menina, descobriu que a criança já não estava mais no hospital.“Ela foi muito bem articulada, se passou por médica pediatra e enganou todos, desde a portaria até lá dentro”, contou à TV PARANAÍBA o pai da menina, Edson Ferreira.

O pai ainda informou que a menina nasceu por volta das 20h e estava passando por exames, com a suspeita de ter uma condição cardíaca rara. “Estavam fazendo exames ela, nasceu com um probleminha raro. Peço que quem pegou traga ela para gente, só queremos a menina, ela não vai durar muito tempo na sua mão. Traz ela para gente, só queremos a menina”, pediu.

A mulher usava jaleco, máscara de proteção e crachá. A família acredita que a sequestradora tenha colocado a bebê dentro da mochila para sair do hospital. Imagens de câmera de segurança mostram a suspeita do lado de fora do hospital com a bebê enrolada em um cobertor. O hospital informou que iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e que está colaborando com as investigações.

Qualquer informação sobre a bebê sequestrada pode ser feita à PM pelo 190 ou o Disque Denúncia 181.

Confira a nota do hospital na íntegra:

“Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação. O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”, informou a nota.