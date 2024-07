Minas Gerais |do R7, com Leandro Wagner, da RECORD Minas

Músico que gravou canção com Ronaldinho Gaúcho e Xande de Pilares é baleado em BH Ataque a tiros em restaurante terminou com a morte de um outro homem que era apontado como líder do tráfico de drogas na região

Ederson Melão já gravou canções com Ronaldinho Gaúcho Reprodução / Instagram

Um ataque com arma de fogo em um restaurante terminou com um homem morto e um ferido, nesta sexta-feira (05), no bairro Santa Efigênia, na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a PM (Polícia Militar), a vítima que morreu é apontada como líder do tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na mesma região. Já o sobrevivente é o músico Ederson Melão, que já gravou canções com o jogador Ronaldinho Gaúcho e com o pagodeiro Xande Pilares.

Procurada pela RECORD Minas, a esposa de Ederson disse que o marido estava no local almoçando com amigos e que ele não conhecia Paulo Henrique Marcal Campos, de 35 anos, morto no tiroteio e apontado como traficante. Segundo a família, o músico de 40 anos está se recuperando bem e deve receber alta médica neste domingo (07).

Testemunhas relataram aos militares que os disparos foram feitos pelo garupa de uma motocicleta preta que chegou no local durante a tarde. O homem, ainda não identificado, desceu armado e teria ido em direção a Paulo Henrique, conhecido como PH. O piloto aguardou no local e fugiu com o comparsa em seguida. PH teve ferimentos na região do tórax, informou a PM. Ele foi levado para o hospital, mas morreu horas depois.

Após o crime, policiais militares fizeram buscas pelos suspeitos. Um homem citado por testemunhas chegou a ser abordado em outra cidade, mas ele negou o crime e disse que só autorizaria a checagem do celular dele com autorização judicial. Sem provas, o homem não foi encaminhado para a delegacia.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Quem é Ederson Melão

Ederson Rodrigues Salomão, conhecido como Ederson Melão, é um músico e compositor. Segundo a família, o homem de 40 anos tem 25 anos de carreira. Ele já fez trabalhos para artistas e grupos de pagode conhecidos nacionalmente. Dentre eles, Menos é Menos, Revelação, Bom Gosto, Clareou, Ferrugem e Xande de Pilares. Ele também esteve presente na empreitada musical do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Pelas redes sociais, Ederson compartilha momentos do dia a dia com os filhos e trabalhos artísticos. Apenas em uma plataforma, ele tem cerca de 21 mil seguidores.

